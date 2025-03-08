Застрявшим в космосе астронавтам НАСА посулили жестокую реабилитацию в случае возвращения

Американским астронавтам, застрявшим на МКС, предстоит долгий путь к выздоровлению после более чем девяти месяцев в космосе. Врачи рассказали DailyMail.com что Сунита Уильямс и Бутч Уилмор не смогут самостоятельно ходить, когда вернутся на Землю в этом месяце, из-за того, что живут в условиях низкой гравитации.

Когда американцы выйдут из капсулы SpaceX, которой на днях предстоит вернуть пленников МКС на Землю, они будут немедленно размещены на растяжках и немедленно доставлены на медицинское обследование, пишет Daily Mail.

Доктор Винай Гупта, пульмонолог и ветеран военно-воздушных сил, рассказал, что астронавтам может потребоваться до шести недель реабилитации, чтобы восстановить свои силы. Реабилитационная программа будет включать в себя регулярные физические упражнения и план питания.

Экипаж приступит к программе реабилитации в тот же день, когда они вернутся на Землю, и на первом этапе основное внимание будет уделено ходьбе, развитию гибкости и укреплению мышц. Уильямс и Уилмор также подвергались воздействию экстремальных уровней космической радиации во время своей продолжительной миссии на МКС, отмечает Daily Mail.

Всего за одну неделю пребывания на МКС астронавты подвергаются воздействию, эквивалентному годовому облучению на Земле. По данным НАСА, это может увеличить риск развития рака, повреждения центральной нервной системы, потери костной массы и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

"Если бы я был их лечащим врачом, я бы подумал о более активной стратегии скрининга на рак, - утверждает доктор Гупта.

"Мы хотим применить другой подход, учитывая, что у них была такая уникальная история заражения", - сказал он.

Изначально, напоминает Daily Mail, предполагалось, что Уильямс и Уилмор проведут на Международной космической станции (МКС) всего восемь дней, когда они стартуют 5 июня. Но из-за технических проблем с их космическим кораблем Starliner от Boeing НАСА в конечном итоге отложило их возвращение до тех пор, пока бедолаги не смогут добраться домой на более безопасном корабле.

Однако жизнь на МКС сопряжена с определенными рисками, указывает Daily Mail. Из-за низкой гравитации и экстремального уровня космической радиации, не говоря уже о психическом воздействии пребывания в таком замкнутом пространстве, эти суровые условия оказывают серьезное воздействие на организм человека. Чтобы бороться с последствиями жизни в условиях низкой гравитации, астронавты на МКС тренируются не менее двух часов в день. Но, по словам врачей, этого все равно недостаточно, чтобы остановить потерю мышечной массы и костной ткани, подчеркивает DailyMail.com.

По словам доктора Джона Джекиша, инженера-биомедика, астронавты, которые проводят длительное время в условиях низкой гравитации, теряют мускулатуру, теряют плотность костной ткани: "Человеческое тело нуждается в гравитационном притяжении Земли, и в отсутствие этого многие вещи функционируют неправильно".

По данным НАСА, астронавты могут потерять до 20 процентов своей мышечной массы всего за пять дней работы в условиях низкой гравитации, а кости, несущие нагрузку, теряют от одного до 1,5 процентов своей плотности в месяц во время четырех-шестимесячных полетов на МКС. Исследования показали, что астронавт в возрасте от 30 до 50 лет, который проводит в космосе шесть месяцев, теряет примерно половину своих сил. Это не только ослабляет их физически, когда они возвращаются на Землю, но и повышает риск переломов костей и преждевременного остеопороза - заболевания, которое с возрастом ослабляет кости.

Чтобы уменьшить это воздействие, астронавты работают над тем, чтобы быть в наилучшей физической форме перед отправкой на Международную космическую станцию, и продолжают тренировки на МКС для поддержания ее в рабочем состоянии, пишет Daily Mail.

“Но реальность такова, что они получают лишь малую часть тех упражнений, которые мы все считаем само собой разумеющимися, просто прогуливаясь в условиях земного притяжения, - отмечает доктор Гупта. – Неизменно, несмотря на то, что они делают все правильно (а я знаю, что так оно и есть), вы увидите снижение мышечной массы и силы — это несомненно”.

И это сказывается не только на их мышцах и костях. Низкая гравитация также влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что кровь и другие жидкости организма перемещаются вверх, к голове, а значит, сердечно-сосудистой системе не приходится так усердно работать, чтобы поддерживать приток крови к мозгу. По данным НАСА, это может привести к уменьшению объема циркулирующей крови и снижению функции сердца и кровеносных сосудов.

Чтобы восстановить свои силы и выносливость сердечно-сосудистой системы, Уильямс и Уилмору необходимо будет пройти интенсивную программу реабилитации, как только они вернутся на Землю.

Астронавты НАСА, вернувшиеся из длительных полетов на МКС, проходят 45-дневную программу реабилитации, состоящую из трех этапов, рассказывает Daily Mail. После восстановления силы, гибкости и способности ходить во время первого этапа астронавты переходят ко второму этапу, который включает в себя проприоцептивные упражнения и восстановление кардиотренировки. Проприоцептивные упражнения укрепляют тело и улучшают восприятие его движения и положения разумом.

Третья фаза, самая продолжительная, направлена на возвращение астронавта к оптимальному уровню физической работоспособности с помощью тренировок по функциональному развитию.

По данным НАСА, большинство астронавтов возвращаются к своему уровню физической подготовки после 45 дней полета. Но некоторым на восстановление могут потребоваться месяцы или даже годы, и исследования показали, что у многих астронавтов плотность костной ткани так и не восстанавливается полностью.

Уильямс и Уилмору может быть особенно сложно восстановиться после более продолжительной, чем обычно, миссии на МКС.

Доктор Джекиш считает, что астронавты смогут восстановить плотность костей, какой она была перед полетом, если будут использовать остеогенную нагрузку, но это будет непросто.

Остеогенная нагрузка включает в себя упражнения, которые укрепляют кости за счет нагрузки на них, такие как приседания, выпады или прыжки. Но для того, чтобы стимулировать рост костей, костям астронавтов придется выдерживать нагрузку, в 4,2 раза превышающую массу их тела, полагает доктор Джекиш.

“Для справки, приседание с мировым рекордом всего в четыре раза превышает массу тела, поэтому минимальный вес, который вам нужен, - это нагрузка больше, чем у рекордсменов мира", - сказал он.

По словам психиатра доктора Кэрол Либерман, Уильямс и Уилмору, возможно, потребуется не только восстановить свои тела, но и восстановить разум. Эксперт сказала, что астронавтам нужно будет справиться с сильными эмоциями, которые они, возможно, испытывали во время пребывания на МКС, такими как страх смерти и разочарование из-за того, что им пришлось пробыть в космосе дольше, чем они планировали.

Хотя Уильямс и Уилмор неоднократно заявляли, что они не были брошены на произвол судьбы, доктор Либерман подчеркивает: "Отчасти это может быть правдой, но, несомненно, у обоих астронавтов, по крайней мере, будут какие-то чувства предательства, обиды, гнева, которые они либо отрицали, либо активно скрывали от кого-либо на Земле".