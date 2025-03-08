Apple получила сертификаты на iPhone 16 в Индонезии

Индонезия выдала Apple сертификаты на соответствие требованиям локального производства для 20 продуктов, включая iPhone 16. Об этом сообщил представитель Министерства промышленности страны. Однако, несмотря на это, компания пока не может продавать свои устройства в стране — для этого нужны дополнительные разрешения.

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Сертификаты были выданы после того, как в прошлом месяце Apple объявила об инвестициях в Индонезию на сумму более 300 миллионов долларов. Средства направят на строительство заводов по производству компонентов и создание центра исследований и разработок.

В 2023 году власти Индонезии запретили продажу iPhone 16 из-за несоответствия требованиям по использованию локально произведенных комплектующих. Теперь Apple получила разрешение на выпуск 11 моделей телефонов и 9 планшетов, так как смогла выполнить эти условия.

Однако, чтобы начать продажи, компании необходимо получить разрешения от Министерства коммуникаций и цифровых технологий, а также от Министерства торговли. Пока ни Apple, ни представители индонезийских ведомств не прокомментировали ситуацию.