Неудачный запуск Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США

Неудачный запуск корабля Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США 7 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что корабль Starship взорвался во время выведения на орбиту. Из-за этого пришлось временно закрыть аэропорта в Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

«Взрыв космического корабля Starship компании SpaceX в четверг нарушил около 240 рейсов, в том числе потребовал перенаправления более двух десятков самолетов из-за проблем с космическим мусором», — говорится в тексте.

Отмечается, что инцидент привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов перенаправили, а посадку 40 самолетов, находившихся в воздухе, задержали в среднем на 22 минуты.