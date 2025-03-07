«Мясо из пробирки и личинки»: чем будут кормить европейцев

Европейские стартапы активно работают над производством искусственного мяса, которое должно стать заменой традиционному и сократить выбросы в атмосферу Земли парниковых газов. Об этом сообщает Associated Press.

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Ранее в Евросоюзе вступило разрешение добавлять в продукты питания порошок цельных личинок мучного хрущака. В частности, речь идет о хлебе, сыре, джеме и макаронных изделиях. Кроме того в 2024 году Великобритания одобрила производство куриного мяса, изготовленного в лаборатории из культуры клеток, для кормов для домашних животных.

Очевидно, что на этом европейские страны не намерены останавливаться и планируют ввести искусственное мясо в рацион питания людей по примеру Сингапура и США. Над данной идеей трудится более 150 стартапов в ЕС. Одним из них является исследовательский центр Believer Meats, базирующийся в Израиле. В настоящее время эта компания производит искусственную курицу и баранину, но в планах также говядина. Believer Meats считают, что в будущем их продукты смогут полностью заменить традиционное мясо и, как следствие, сократит выбросы парниковых газов.

Однако пока этого не произошло и искусственное мясо сталкивается с рядом трудностей в вопросе выхода на рынок в качестве полноценного продукта. Главными из них являются вкус, который до сих пор не смог превзойти традиционное мясо, и цена. Кроме того выйти на рынок такая продукция может только после соответствующего разрешения от властей страны. Также на сегодняшний день остается неоднозначным общественное мнение по поводу такого мяса и многие продолжают отдавать предпочтение традиционным видам.