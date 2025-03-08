Разработана технология спуска на Венеру проникающего ударного зонда

Группа ученых Московского авиационного института (МАИ) разработали технологию проникающего ударного зонда (пенетратора) для Венеры. Он уже прошел летные испытания, идет моделирование спуска и эффективного внедрения в грунт, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

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"Учеными уже запатентованы программы для моделирования спуска. Сегодня они решают проблему малых скоростей при подходе к поверхности и моделируют движение зонда в условиях различных возмущающих факторов для исследования совершенства конструкции и устойчивости аппарата. Технология является инновационной. В мире существуют подобные теоретические разработки, но до сих пор нет экземпляров, прошедших летные испытания. Разработка будет также полезна для исследования других планет и спутников, обладающих атмосферой", - говорится в сообщении.

Согласно проведенным оценочным расчетам, из-за высокой плотности атмосферы для спуска и внедрения в грунт на необходимую глубину зонд-пенетратор потребуется не затормозить, а наоборот, дополнительно разогнать. Это связано с тем, что при приближении к поверхности зонда расчетные значения скоростей получаются слишком малыми. Жесткая посадка же позволит снизить время движения пенетратора в атмосфере и развертывания оборудования для начала исследований, а также исследовать более глубокие слои грунта, считают ученые.

Зонд предназначен для сбора и передачи на Землю первичной научной информации о физико-химическом составе грунта исследуемых планет. Полученный материал собирается в контейнер, после чего с помощью бортовой научной аппаратуры происходит его анализ и передача данных на орбитальный аппарат. Прототипом стал зонд проекта "Марс-96", в рамках которого в университете была построена установка для испытаний по внедрению зонда в различные типы грунтов. По мнению ученых, работающих на кафедрах "Космические системы и ракетостроение" и "Системный анализ и управление", наиболее эффективно для разгона зонда будет использовать реактивный двигатель.