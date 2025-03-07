В США стремительно исчезают бабочки

Популяция бабочек в США сократилась на 22% с 2000 года. Об этом говорится в новом исследовании в журнале Science.

В общей сложности ученые проанализировали почти 77 тысяч работ, проведенных различными группами, которые задокументировали 12,6 миллиона бабочек в США с 2000 по 2020 год. Исследование этих данных показало, что в среднем популяция бабочек сокращается ежегодно на 1,3%. Таким образом с 2000 по 2020 год их численность в США сократилась на 22%.

«Количество бабочек сокращалось в течение последних 20 лет. И мы не видим никаких признаков того, что это закончится», — приводятся в тексте слова соавтора работы, энтомолога из Мичиганского государственного университета Ник Хаддада.

Отмечается, что рекордно низкое количество бабочек зафиксировали в юго-западных районах Соединенных Штатов — Аризоне, Нью-Мексико, Техасе и Оклахоме, где их количество снизилось более чем наполовину за последние двадцать лет.

Среди возможных причин сокращения бабочек ученые указывают потерю среды обитания, использование пестицидов и изменение климата.