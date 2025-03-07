Инсайдеры: гарнитура Samsung XR обеспечит более чtткое изображение, чем Vision Pro

Samsung в декабре 2024 года представила гарнитуру XR, архитектура проекта была названа Project Moohan. Гарнитура будет оснащена процессором Qualcomm и работать на операционной системе Android XR, разработанной совместно с Google.

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Как сообщает портал Neowin, дисплей гарнитуры будет более чётким, чем у Apple Vision Pro, поскольку Samsung планирует использовать панель OLED on Silicon (OLEDoS) размером 1,3". Дисплей будет иметь плотность пикселей около 3 800 PPI и будет поставляться компанией Sony. Заявлено, что это больше по сравнению с Vision Pro.

Отраслевые инсайдеры сообщают, что поставки компонентов Project Moohan начнутся в ближайшие месяцы, а гарнитура XR будет представлена во второй половине 2025 года. Samsung планирует производить 100 000 устройств ежегодно.