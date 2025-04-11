Как космонавты выращивают растения в невесомости

Полеты в космос постепенно становятся все более длительными, а значит, будущим покорителям Луны и Марса предстоит самим обеспечивать себя пищей — на регулярные «посылки» с Земли полагаться нельзя. Портал howtogeek.com рассказал, почему в невесомости тяжело выращивать овощи и как решить эту проблему.

© Wikipedia

На Земле при наличии почвы, семян, воды и солнечного света практически каждый человек сможет вырастить овощи. А вот в космосе выращивать что-либо тяжело, потому что там нет гравитации. Просто взять и посадить растение в горшок не получится, т.к. невесомость приведет к разлому почвы, а частицы компоста после этого разлетятся повсюду и забьются во все возможные щели.

К тому же, вода в нулевой гравитации тоже ведет себя не так, как на Земле. Она сбивается в сгустки и прилипает к поверхностям, что плохо для растений — распространение влаги затрудняется. Если вода оттечет от корней, то растение засохнет и погибнет, а если слишком сильно прилипнет к корням, то росток «утонет» от излишка влаги.

Наконец, солнечный свет — еще один проблемный пункт. Для того, чтобы обустроить огород разумного размера, у космического аппарата должно быть много окон. А это не только дорогое удовольствие, но и серьезная уязвимость из-за космического мусора. Не говоря уже о том, что миссия может занести аппарат далеко от солнца — например, на орбиту Марса, который получает на 50% света, чем Земля.

Из-за этих факторов NASA пришлось разработать новые технологии, специально приспособленные для выращивания съедобных растений в космосе. Первая — Vegetable Production System, или Veggie. Миниатюрный сад на борту МКС, предназначенный для анализа роста растений в невесомости. Veggie по размерам похож на чемодан, в который помещаются примерно шесть растений. Пока что на орбите находятся два таких «чемодана» — скорее всего, они будут и на станции, которая рано или поздно придет на замену МКС.

Veggie решает проблемы овощей в нулевой гравитации с помощью специальных подушек: маленьких пакетов, содержащих субстрат, удобрения и фитили для проращивания. Периодически подушки накачиваются водой, а семена, размещенные в фитилях, получают влагу и питательные вещества. Светодиоды имитируют солнечный свет, что помогает растениям созревать. С помощью Veggie на орбите успешно вырастили множество видов, включая капусту, салат и цветы-циннии.

Технология номер два — Advanced Plant Habitat, или APH. Полностью закрытая, автоматизированная теплица, которая периодически подстраивает температуры, содержание кислорода, уровень влажности, свет и другие параметры, важны для роста растений. APH преимущественно используют в научных целях: космонавты периодически собирают образцы урожая, после чего замораживают их и отправляют на Землю для анализа.

И последняя — Biological Research in Canisters, или BRIC. По сути, мини-лаборатория, созданная для того, чтобы изучить влияние невесомости на живые организмы. Последняя версия, BRIC-LED, охватывает и выращивание маленьких растений. Пока что система находится в разработке, но ученые надеются, что она позволит получить новую информацию о взаимодействии генома растений и нулевой гравитации.