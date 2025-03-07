Стало известно, когда исчезнет крупнейшая озоновая дыра Земли

Запрет на хлорфторуглероды привел к тому, что дыра в озоновом слое Земли существенно сократилась, и есть надежда на ее полное исчезновение. К такому выводу пришли американские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

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Озоновый слой вокруг планеты, расположенный в стратосфере на высоте от 15 до 50 километров, защищает Землю от опасного ультрафиолета. Однако в 1985 году ученые обнаружили, что над Антарктидой в нем образовалась гигантская дыра. Исследования показали, что на озон негативно влияют хлорфторуглероды. В 1987 году был подписан Монреальский протокол и начат поэтапный отказ от этих соединений.

В исследовании, проведенном под руководством Пэйдуна Вана из Массачусетского технологического института, рассматривалось влияние отказа от использования хлорфторуглеродов на озоновый слой Земли.

«После сокращения использования искусственных озоноразрушающих веществ в соответствии с Монреальским протоколом были зарегистрированы признаки восстановления озонового слоя», - констатировали ученые.

Сравнив несколько сценариев состояния озонового слоя без хлорфторуглеродов, без парниковых газов и с сохранением всех факторов, исследователи пришли к выводу, что ситуация улучшается именно из-за отсутствия искусственных озоноразрушающих веществ. При этом, по мнению авторов исследования, полное восстановление озонового слоя может завершиться уже к 2035 году.

Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил о том, что в мире ухудшаются глобальная экологическая ситуация. По его словам, единственное исключение составляет озоновый слой. Его характеристики улучшаются после принятия Монреальского протокола и реализации обязательств, установленных в документе.