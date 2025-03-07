Google прекратил работу с дата-центрами в России

Google отключил соединения с рядом российских точек обмена трафиком (IX) и дата-центров.

«Мегафон» подтвердил Русбейс, что Google отключился от его точки обмена трафиком MegaFon-IX. Эти изменения могут привести к ухудшению качества и скорости доступа к сервисам Google в России, особенно для пользователей небольших операторов связи, которые не имеют прямых соединений с инфраструктурой Google.

По словам экспертов, главной причиной ухода Google с российских точек обмена трафиком могла стать невозможность технически обслуживать сервера в России и оплачивать работу этой инфраструктуры. Вторая причина — санкции.

И сегодня же Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за неисполнение российского законодательства.