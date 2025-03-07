Маск рассказал, из-за чего Starlink не работает в ЮАР

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал реальную причину, почему сеть Starlink не функционирует в ЮАР.

Маск считает, что цвет его кожи и есть основной повод, из-за которого сеть не работает в африканской стране.

— Starlink не разрешено функционировать в Южной Африке, потому что я не темнокожий, — считает предприниматель.

Какое-то время Starlink была доступна в ЮАР, однако весной прошлого года она прекратила свою работу. Все случилось из-за того, что сеть не смогла получить нужную лицензию от властей.

В ЮАР есть требование, согласно которому минимум 30 процентов компании, проходящей лицензирование, должны принадлежать представителям социальных групп, подвергавшихся дискриминации, передает РИА Новости.

Сеть также может перестать функционировать и на Украине. Ранее министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что Украина работает над альтернативами спутниковой системы Starlink на случай ее отключения. На форуме в Киеве он отметил, что соответствующие ведомства вскоре представят решение для общественности.