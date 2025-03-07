Mistral AI планирует создать превосходящую DeepSeek модель ИИ

Французский стартап Mistral AI планирует выпустить собственные модели искусственного интеллекта (ИИ) на основе открытого исходного кода, которые должны превзойти успех китайского DeepSeek.

При этом компания рассматривает создателей DeepSeek как потенциальных союзников в конкуренции с использующими закрытый код гигантами IT-рынка вроде создавшей ChatGPT компании OpenAI, заявил соучредитель и генеральный директор Mistral AI Артур Менш.

"Мы планируем выпустить очень сильные модели, которые довольно скоро превзойдут DeepSeek. <...> История с открытым исходным кодом заключается в том, что у вас есть множество компаний, которые выстраивают свое программное обеспечение друг на друге", - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal, подчеркнув свою открытость к взаимодействию с создателями китайской модели ИИ.

Он добавил, что видит в открытом исходном коде большие перспективы для создания ИИ высокой производительности за гораздо меньшие средства, чем это делают OpenAI, Microsoft и Amazon. По его мнению, создание конкурентоспособных продуктов особенно важно на фоне доминирования американских компаний на рынке моделей искусственного интеллекта.

"Мы видим большие инвестиции в инфраструктуру в Европе. <...> Мы также работаем над тем, чтобы инфраструктурные технологии появлялись в Европе, потому что в долгосрочной перспективе это сыграет на благо континента", - добавил Менш.

Французский стартап был основан в мае 2023 года тремя бывшими сотрудниками Google и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Компания привлекла порядка $1 млрд и выпустила несколько ИИ моделей, в том числе аналог ChatGPT - Le Chat.

Компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT. При этом разработчики китайского чат-бота указывают, что потратили всего $5,6 млн и использовали устаревшие чипы для обучения модели. Чат-бот DeepSeek быстро набрал популярность среди пользователей по всему миру и привел к колебаниям на фондовых рынках из-за опасений инвесторов, что стоимость американских компаний - лидеров в сфере ИИ - переоценена.