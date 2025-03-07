Пользователей Android предупредили о новом опасном вирусе в Telegram

Пользователей устройств на базе операционной системы Android предупредили об опасном вирусе, который распространяется через Telegram. Об этом пишет Telegram-канал «Эксплойт».

Отмечается, что мошенники распространяют вредоносный файл, замаскированный под видео. При этом вложение сопровождается призывами открыть и запустить его. В случае, если пользователь сделает это, то увидит сообщение об ошибке и просьбу перейти в браузер и обновить приложение для воспроизведения видео или установить его. Однако на самом деле программа крадет аккаунт и личные данные, говорится в сообщении

В публикации подчеркивается, что чаще всего злоумышленники действуют через Telegram-боты, прося пользователей запустить вредоносную программу.

«Андроидеры, будьте начеку», — призвал «Эксплойт».

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с использованием WhatsApp. Сообщалось, что злоумышленники предлагали сдать им в аренду аккаунт в мессенджере.