Глава Qualcomm оценил перспективы модемов Apple

Кристиано Амон — глава Qualcomm — заявил, что модемы Apple отстанут по возможностям от решений его компании, что приведет к разрыву в производительности между iPhone и Android-смартфонами.

Apple представила свой первый модем C1 в iPhone 16e, но Qualcomm уже выпустила новый X85, который, по словам Амона, значительно превосходит конкурентные решения.

Он отметил, что это первый модем с активным использованием ИИ, что позволяет ему лучше работать в условиях слабого сигнала.

При этом Apple продолжает разрабатывать собственные модемы для будущих моделей iPhone, но Qualcomm уверена, что ее технологии останутся востребованными.

Амон также подтвердил, что ожидает прекращения поставок модемов Apple к 2027 году.