Назван плюс глобального потепления для России

Глобальное потепление может привести к росту числа площадей, занятых на юге России озимыми культурами. Об этом ТАСС рассказал ректор Донского государственного аграрного университета (ДонГАУ) Владимир Федоров.

Назван плюс глобального потепления для России
© globallookpress.com

Он отметил, что на набор культур полевого севооборота на юге страны влияют конъюнктура рынка и влагообеспеченность почвы в предпосевной период, а также в течение вегетации этих культур. Потепление поспособствует увеличению посевных площадей под озимыми культурами, которые более эффективно используют осадки осенне-зимнего периода. Также возможно увеличение площади под яровыми техническими непропашными культурами, включая лен и рапс.

Ранее о росте потенциала в сельскохозяйственной среде из-за глобального потепления рассказал член Ассоциации футурологов, кандидат технических наук Александр Кононов. Футуролог выразил уверенность, что Россия станет «самой лучшей житницей, которая будет кормить, по сути, всю цивилизацию».

Наука и техника
Александр Кононов
Владимир Федоров