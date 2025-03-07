Назван плюс глобального потепления для России

Глобальное потепление может привести к росту числа площадей, занятых на юге России озимыми культурами. Об этом ТАСС рассказал ректор Донского государственного аграрного университета (ДонГАУ) Владимир Федоров.

Он отметил, что на набор культур полевого севооборота на юге страны влияют конъюнктура рынка и влагообеспеченность почвы в предпосевной период, а также в течение вегетации этих культур. Потепление поспособствует увеличению посевных площадей под озимыми культурами, которые более эффективно используют осадки осенне-зимнего периода. Также возможно увеличение площади под яровыми техническими непропашными культурами, включая лен и рапс.

Ранее о росте потенциала в сельскохозяйственной среде из-за глобального потепления рассказал член Ассоциации футурологов, кандидат технических наук Александр Кононов. Футуролог выразил уверенность, что Россия станет «самой лучшей житницей, которая будет кормить, по сути, всю цивилизацию».