iPhone 17 Air получит особенный аккумулятор

По данным известного аналитика цепочки поставок Apple Минг-Чи Куо, ожидаемый iPhone 17 Air будет оснащен аккумулятором высокой плотности. Об этом, как пишет MacRumors, аналитик сообщил в своем блоге.

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Куо заявил, что первая складная модель iPhone от Apple «будет использовать те же аккумуляторные элементы высокой плотности, что и ультратонкий iPhone 17». Аналитик, однако, не предоставил точных данных о емкости аккумулятора в Втч или мАч.

Несмотря на опасения, что ультратонкий дизайн iPhone 17 Air может привести к ограниченному времени автономной работы из-за конструктивных ограничений, есть спекуляции об ухищрениях, на которые Apple может пойти, чтобы этого не допустить. На данный момент известно о трех таких возможных решениях: аккумуляторные элементы высокой плотности, энергоэффективный модем Apple C1 и отсутствие сверхширокоугольной камеры, что обеспечивает больше внутреннего пространства для аккумулятора большего размера.

Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Air в сентябре.