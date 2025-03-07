Google предупредила правительство США о новой угрозе нацбезопасности

Компания Alphabet's Google обратилась к администрации президента Дональда Трампа на прошлой неделе, убеждая правительство отказаться от планов по разделению поискового гиганта. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

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По данным источника, Google в ходе встречи выразила обеспокоенность тем, что принудительное разделение компании, инициированное антимонопольными исками министерства юстиции США, может подорвать национальную безопасность страны.

В настоящее время министерство юстиции ведет два антимонопольных дела против Google: одно касается поисковой системы, а другое – рекламных технологий. В рамках дела о поисковой системе ведомство рассматривает потенциальные меры, включая отделение от Google таких активов, как веб-браузер Chrome, и прекращение соглашений, делающих Google поиском по умолчанию на устройствах, таких как iPhone от Apple.

«Мы регулярно встречаемся с регулирующими органами, в том числе с министерством юстиции, для обсуждения этого дела. Как мы уже заявляли публично, мы обеспокоены тем, что текущие предложения нанесут ущерб американской экономике и национальной безопасности», – заявил представитель Google в ответ на запрос Reuters.

Судебное разбирательство по вопросу о подходящих мерах в рамках дела о поисковой системе запланировано на апрель, а окончательное решение ожидается в августе.

Между тем, эксперты отрасли предполагают, что президент Трамп может смягчить некоторые антимонопольные меры, проводившиеся при администрации бывшего президента Джо Байдена, включая возможные попытки разделить Google из-за его доминирования в онлайн-поиске. Однако, аргументы Google о национальной безопасности могут повлиять на позицию администрации Трампа в этом вопросе.