Китай начал испытания нового самого быстрого поезда в мире

На экспериментальном железнодорожном кольце в Пекине начались испытания нового высокоскоростного электропоезда CR450, сообщил вице-президент компании-производителя CRRC Corporation Limited Ван Фэн газете Science and Technology Daily.

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Прототип был представлен в Пекине 30 декабря 2024 года. Эксплуатационная скорость поезда — 400 км/ч, испытательная — до 450 км/ч, что делает его самым быстрым в мире.

Новинка стремительнее своего предшественника CR400 Fuxing на 50 км/ч, но для этого вроде бы не очень большого ускорения разработчикам пришлось приложить неимоверные усилия.

«В плане скорости мы провели всестороннее техническое усовершенствование в таких областях, как тяговая способность, динамические характеристики и токоприемные системы», — рассказал Ван Фэн.

По его словам, в составе применены водяная система охлаждения тяговых двигателей с постоянными магнитами и новое поколение высокостабильных тележек.

Беспрецедентная для таких впечатляющих скоростей безопасность обеспечена многоуровневой технологией управления аварийным торможением. На поезде установлено более 4000 датчиков мониторинга, которые в режиме реального времени отслеживают ключевые системы, включая ходовые механизмы, кузов, высоковольтные токоприемники, системы управления движением и обнаружения пожара. Кроме того, поезд оснащен устройством сверхдальнего действия, что повышает распознавание чрезвычайных ситуаций на пути.

Еще одна отличительная особенность CR450 — эффективное энергосбережение. По сравнению с предшественником у него более заостренная головная часть и длинная «юбка». Такая конструкция снижает сопротивление воздуха на высокой скорости. Чтобы разогнать этот 450-тонный поезд до 400 км/ч, использованы новые технологии и материалы, что позволило снизить вес CR450 на 10% и уменьшить сопротивление движению на 22%.

Кроме того, поезд оборудован эффективной шумозащитой: по словам Вана, благодаря этому в вагонах стало на 2 децибела тише — это немало, с учетом того, что скорость выросла.

Успешная разработка CR450 создала технологическую основу для поездов со скоростью 400 км/ч, реализовав всесторонние инновации — и внесла новый импульс в развитие высокоскоростного железнодорожного движения во всем мире, заключил Ван Фэн.

Первых пассажиров CR450 повезет, как можно прогнозировать по опыту его предшественника CR400 Fuxing, не ранее чем через год.