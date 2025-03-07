Google добавит в смартфоны новый способ запуска ИИ

Стало известно, что Google работает над упрощением запуска диалоговой версии ИИ Gemini Live на Android-смартфонах.

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На данный момент, чтобы запустить Gemini Live, пользователи должны нажать кнопку Gemini Live в приложении или на вкладке Gemini в приложении Google. Однако в новой версии приложения (16.8.31) была замечена новая опция «Запустить Live» в соответствующих настройках. Это позволит включать жест запуска разговорного режима.

В качестве поддерживаемого жеста указано «Нажать и удерживать кнопку питания». По словам инсайдеров из Android Authority, это может означать, что Google планирует предоставить возможность настройки жеста кнопки питания для запуска разговорного режима ИИ вместо открытия раздела Gemini.

На данный момент в настройках доступной версии приложения Google нет такой опции, но возможно, она появится в будущих обновлениях. Пользователю будет достаточно зажать кнопку питания для вызова голосового ассистента.