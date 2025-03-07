В США отключили Украине доступ к спутниковым снимкам

По данным украинских СМИ, компания из США Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам.

Компания специализируется на создании космических аппаратов, спутниковой связи и других услуг. Штаб-квартира располагается в Вестминстере, штат Колорадо.

По словам пользователей сервиса, а также украинского киберсообщества, решение обосновано «административным запросом». Технология Maxar широко использовалось украинскими военными и экспертами из-за высокой детализации снимков - её использовали, например, для разведки аэродромов или результатов ударов.

Журналисты предполагают, что решение коммерческой компании связано с приостановкой обмена разведданными между США и Украиной - отключение произошло после запрета правительства США на предоставление Украине разведданных: администрация президента США Дональда Трампа через госдепартамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины.