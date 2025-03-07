Вредоносные Chrome-аддоны научились превращаться в менеджеры паролей

Исследователи указали на новый «полиморфный» вектор атаки, позволяющий вредоносным расширениям для Chrome выдавать себя за менеджеры паролей, криптовалютные кошельки и банковские приложения. Задача таких аддонов — перехватить конфиденциальные данные пользователя.

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По словам специалистов SquareX Labs, которые выявили киберугрозу, тактика злоумышленников позволяет Chrome-расширению в режиме реального времени менять внешний вид и функциональность.

Что самое опасное — такой аддон может подстраиваться под уже установленные расширения на устройстве жертвы.

Атакующие первым делом загружают вредоносное расширение в Chrome Web Store, а затем, окопавшись в системе, аддон получает список уже имеющихся у пользователя приложений через API Chrome под названием «chrome.management».

Если доступ к API невозможен, злоумышленники используют альтернативный метод, загружая специальные ресурсы на посещаемых жертвой веб-страницах. Именно так вредонос узнаёт, какие популярные расширения установлены у пользователя.

Далее злонамеренный аддон «превращается» в одно из легитимных расширений, полностью копируя его иконку и имя. Исследователи показали одну из вариаций атаки, в которой аддон-вредонос копировал менеджер паролей 1Password.

Пользователю выводилось сообщение о том, что «сессия истекла» и предлагалось заново ввести учётные данные. Последние, само собой, отправлялись злоумышленникам.

После кражи логина и пароля зловред возвращался к исходному виду и повторно включал оригинальное расширение, чтобы пользователь ничего не заподозрил.