Google начал тестирование поисковой системы без ссылок

Google запустил экспериментальную версию своей поисковой системы, в которой полностью отсутствуют привычные ссылки на веб-страницы. Вместо них пользователи получают ответ, сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ).

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Новая функция называется AI Mode и доступна подписчикам Google One AI Premium. Чтобы воспользоваться ею, нужно выбрать соответствующую вкладку на странице результатов поиска рядом с привычными «Картинками» и «Картами».

По словам вице-президента Google Робби Стайна, эта функция разработана по запросу опытных пользователей, которые хотят получать больше ИИ-ответов. AI Mode работает на основе кастомизированной версии модели Gemini 2.0, которая обладает улучшенными возможностями логического анализа и предназначена для обработки сложных запросов. Вместо привычных «10 синих ссылок» пользователям предлагается строка поиска для уточнения или продолжения запроса.