Посадка модуля Athena на Луну прошла не по плану

Космический аппарат Nova-C под названием Athena в четверг, 6 марта, совершил посадку на поверхность Луны. Вместе с тем, прилунение прошло не так, как предполагалось, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика Intuitive Machines.

Посадка на плато Монс Мутон была совершена в 12:31 по времени Восточного побережья США (в 20:31 по Москве) примерно в 160 км от Южного полюса Луны.

В компании отметили, что удалось установить связь с аппаратом. Вместе с тем, пока нет данных о том, в каком положении он прилунился.

Согласно планам разработчиков, модуль Athena должен будет проработать на поверхности Луны около 10 земных суток. Одной из главных задач аппарата станет разведка ресурсов естественного спутника Земли.

Напомним, что в ходе прошлой миссии Intuitive Machines в феврале 2024 года лунный модуль Odysseus прилунился на бок, что ограничило его функциональность.

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Ранее сообщалось, что в августе 2023 года посадочный модуль лунной станции «Чандраян-3» доставил на поверхность спутника Земли луноход «Прагьян» .

В начале сентября луноход был переведен в спящий режим. В Индии отметили, что реактивация аппарата не планируется.