Cостоялся первый коммерческий запуск европейской ракеты Ariane 6

Новая европейская ракета Ariane 6 во второй раз успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане вечером 6 марта. Это был первый коммерческий полет Ariane 6, предыдущий был испытательным. 6 марта ракета доставила на орбиту французский разведывательный спутник CSO-3.

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Как сообщили в ЕКА, в ходе второго запуска все этапы были успешно выполнены, включая повторный запуск вспомогательной двигательной установки, третий разгон двигателя Vinci и сход с орбиты верхней ступени.

Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер сказал: «Второй успешный полет Ariane 6 знаменует собой важную веху на пути Европы к расширенному автономному доступу в космос. Ariane 6 — краеугольный камень этого начинания, прокладывая путь для многообещающего будущего европейской космической деятельности наряду с Vega-C и новыми европейскими пусковыми установками в перспективе».

«На 2025 год запланировано несколько запусков Ariane 6. Ее оборудование может обеспечить все типы миссий на орбите, а также активно избегать превращения себя в космический мусор, подтверждая приверженность Европы минимизации космического мусора на орбите», — сказал Тони Толкер-Нильсен, директор по космическому транспорту ЕКА.

Ariane 6 — тяжелая модульная европейская ракета-носитель, ее можно запускать в разной конфигурации.