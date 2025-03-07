Starlink попросил больше радиочастот для работы в Италии

Компания Starlink, принадлежащая SpaceX Илона Маска, подала заявку на получение дополнительных частот в Италии для улучшения связи между своими наземными станциями и спутниковой сетью. Однако итальянские власти пока не приняли окончательного решения, ожидая согласованной позиции Европейского союза.

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Запрос был подан два года назад и касается так называемого E-диапазона — частот 71,0−76,0 ГГц и 81,0−86,0 ГГц. Эти частоты уже были условно одобрены для Starlink в США в прошлом году, и компания рассчитывает получить аналогичный доступ в Италии.

Starlink начал предлагать свои услуги в Италии в 2021 году и с тех пор активно развивает свою сеть низкоорбитальных спутников. Получение доступа к новым частотам позволило бы компании улучшить качество связи и укрепить свои позиции на рынке спутникового интернета, где она значительно опережает европейских и американских конкурентов.

Решение по E-диапазону в Италии зависит от министерства промышленности и министерства обороны, так как часть этих частот требует одобрения военных. Однако процесс тормозится из-за отсутствия единой стратегии на уровне Европейского союза.

Выступая перед парламентариями, младший министр промышленности Массимо Битончи отметил, что Италия придерживается осторожного подхода и ждет общеевропейского решения. По его словам, E-диапазон пока не подлежит обязательной гармонизации, что затрудняет самостоятельное принятие решения.