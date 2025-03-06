Ученые предположили, что Меркурий - остаток планеты

Команда ученых из Бразилии и Европы предположила, что Меркурий стал таким, каким он известен современным землянам, при столкновении двух планет.

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Меркурий является очень массивной планетой для своего размера, и версия, что он является фрагментом крупной планеты, уже выдвигалась. Некоторые ученые считают, что планета столкнулась с другим космическим объектом.

Авторы статьи, опубликованной на сервере препринтов arXiv, выяснили, что "прото-Меркурий" был примерно в 2,3 раза массивнее, а масса планеты, с которой он столкнулся, была примерно в 2-5 раз меньше массы Земли. Если планеты столкнулись под углом от 31 до 41 градуса, МЕркурий мог стать таким, каким оставался впоследствии, на протяжении последующих 35 часов.