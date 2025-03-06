Ученые рассчитали потенциальные месторождения льда на Луне

Индийские ученые проанализировали данные о температуре лунного грунта, полученные миссией «Чандраян-3» в 2023 году. Оказалось, что на склонах Луны, повернутых от Солнца и наклоненных под углом более 14°, в теории может образовываться лед. Эти условия соответствуют среде тех мест, на которые приземлятся будущие пилотируемые миссии. Лед на Луне может стать источником воды для космонавтов. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

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Лунный лед — один из главных объектов интереса для ученых. Он может стать источником воды для будущих миссий. Ранее предполагалось, что больше запасы льда могут скрываться в глубоких кратерах вблизи полюсов, куда почти не попадает солнечный свет, однако точных данных о его распространении не было.

До недавнего времени единственные измерения температуры поверхности Луны проводились миссиями Apollo в 1970-х годах. Но они приземлялись вблизи экватора, где условия сильно отличаются от предполагаемых мест посадки будущих миссий.

В 2023 году посадочный модуль «Викрам» индийской миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку на Луну в районе 69° южной широты. На его борту находился прибор ChaSTE, измеривший температуру на поверхности Луны и грунта на глубине 10 см.

Измерения показали, что температура на склоне, обращенном к Солнцу под углом 6°, достигала 82°C, а на плоской поверхности в метре от прибора составляла уже 59°C. Это означает, что угол наклона местности сильно влияет на температуру и, следовательно, на возможность образования льда.

Теперь индийские ученые проанализировали данные и создали модель распределения температур на Луне. Они обнаружили, что на склонах, повернутых от Солнца, при наклоне более 14° условия могут быть подходящими для накопления льда прямо под поверхностью. Эти условия похожи на устройство грунта на полюсах Луны, в том числе на предполагаемых посадочных площадках для будущих миссий. По словам авторов, области льда на Луне могут быть более многочисленными и доступными, чем считалось ранее.