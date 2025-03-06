Российский космический мусоросборщик создадут многоразовым

В России создадут многоразовый космический аппарат, предназначенный для сборки, транспортировки и утилизации мусора. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает газета «Известия».

«Уникальность нашего продукта в том, что работа мусоросборщика многоразовая. Сейчас мы ведем подготовку к первому тестовому запуску аппарата в космос», — заявил руководитель компании-разработчика VT Empire Али Аль-Зубейди.

По его словам, «проект находится на ранней стадии развития».

Опрошенные изданием эксперты скептически отнеслись к возможности реализации этого проекта, требующей кооперации различных компаний, агентств и стран.

«Это требует по меньшей мере серьезной кооперации», — заявил материаловед Андрей Галиновский.

В декабре телеканалу CNN профессор Аризонского университета Вишну Редди заявил, что из-за стремительного роста количества космического мусора на околоземной орбите может произойти катастрофическое событие.

В ноябре издание SpaceNews сообщило, что компания Astroscale UK займется сведением с орбиты спутника системы OneWeb.