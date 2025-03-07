Обнаружен древнейший метеоритный кратер на Земле

Ученые обнаружили следы древнейшего метеоритного кратера на Земле, возраст которого составляет 3,47 миллиарда лет. Это открытие, опубликованное в Nature Communications, сделанное в Восточной Пилбаре, Западная Австралия, может изменить понимание формирования континентов и условий для зарождения жизни на нашей планете.

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До этого самым старым известным кратером считался Яррабубба (Западная Австралия, 2,23 миллиарда лет). Теперь открытие в Восточной Пилбаре, датируемое 3,47 миллиарда лет, ставит новый рекорд. Это может значительно изменить представление о том, как происходило формирование континентов.

В слое под названием Antarctic Creek Member (ACM) были найдены уникальные геологические образования — «разбитые конусы». Эти конические трещины в породах, похожие на узоры на разбитом стекле, служат прямым доказательством гигантского метеоритного удара. Кратер, связанный с ними, предположительно имел диаметр не менее 100 км, что делает его одним из самых масштабных событий в истории Земли.

«Разбитые конусы» — это конические трещины в породах, которые образуются при экстремальном давлении от метеоритного удара. Представьте, что метеорит размером с гору ударился в океан, создав гигантскую воронку. Волна давления разорвала породы, образовав «разбитые конусы». Гидротермальные источники, возникшие после удара, могли стать рассадником для первых микроорганизмов.

Ученые также подчеркивают, что это первое прямое доказательство удара такого возраста. Это открытие подтверждает гипотезу, что метеориты играли ключевую роль в тектонике ранней Земли, способствуя формированию крупных геологических структур. Такие открытия редки, но они помогают заполнить пробелы в истории Земли, так как до сих пор доказательства метеоритных ударов в раннем архее (период до 2,5 миллиарда лет) были косвенными.

Первые два миллиарда лет истории Земли остаются малоизученными из-за эрозии и геологических процессов. Открытие кратера Северного полюса в Восточной Пилбаре показывает, что метеориты играли гораздо большую роль в формировании планеты, чем считалось ранее. Удары такого масштаба могли согревать кору, активировать вулканизм и тектонику, а также создавать гидротермальные системы, где могла зародиться жизнь. Более того, они могли помочь образованию кратонов — древних «ядер» континентов, таких как Пилбара.

Также в слоях ACM были найдены древние окаменелости (дриты), которые, возможно, связаны с первыми фотосинтезирующими организмами. Это открытие расширяет знания о геологической истории Земли и дает новые перспективы для понимания того, как планеты могут стать пригодными для жизни.