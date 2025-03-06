Отказ от смартфона изменяет химию мозга

Часто смартфон — это первое, что мы берём в руки с утра, и последнее, что видим вечером перед сном. При этом в недавнем исследовании эксперты обнаружили, что отказ от телефонов может повлиять на работу мозга.

© Ferra.ru

Для проведения нового исследования специалисты набрали молодых людей. Им ограничили доступ к смартфонам на 72 часа. Вместо этого участники занимались работой, повседневными делами, общались с семьёй или близкими.

© Computers in Human Behavior (2025)

Сканирование мозга участников показало, что у них произошли во время эксперимента значительные сдвиги активности в областях вознаграждения и влечения. Эти закономерности напоминали те, что наблюдаются при наркотической или алкогольной зависимости.

Также выяснилось, что у испытуемых изменилась активность мозга в областях, связанных с дофамином и серотонином. Эти нейромедиаторы отвечают за настроение, эмоции, зависимости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.