Складной iPhone лишится Face ID из-за сложностей с дизайном

Apple продолжает разработку своего первого складного iPhone, который, по информации аналитиков, получит форм-фактор «книжки». Однако новинка столкнется с ограничениями: из-за сложностей в дизайне устройство лишится системы распознавания лиц Face ID. Вместо нее Apple планирует использовать Touch ID, встроенный в боковую кнопку.

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По данным аналитика Мин-Чи Куо, складной iPhone предложит пользователям «настоящий» ИИ-опыт благодаря улучшенной интеграции приложений и мультимодальной функциональности. Ожидается, что к моменту выхода устройства Apple представит целый набор функций Apple Intelligence, доступных на разных продуктах компании.

Говоря о характеристиках, Куо утверждает, что внутренний экран смартфона будет без складки и составит 7,8 дюйма, а внешний — 5,5 дюйма. Для устранения складки Apple придется использовать утолщенное переднее стекло с химической обработкой, что увеличит стоимость производства. Толщина устройства в сложенном состоянии составит 9−9,5 мм, а в разложенном — 4,5−4,8 мм.

Корпус будет выполнен из титаново-стального сплава, а петли — из титана и нержавеющей стали. Apple планирует окончательно утвердить характеристики устройства во втором квартале 2025 года, а массовое производство начнется в конце 2026 года.