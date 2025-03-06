У берегов Швеции нашли затонувший деревянный корабль XV века

Морские археологи из Музея затонувших кораблей обнаружили у берегов Швеции предположительно старейшее деревянное судно в Скандинавском регионе, построенное методом «карвел». Оно лежит под водами Ландфьердена, к югу от Стокгольма. По оценкам специалистов, корабль мог быть построен в 1480-х или даже 1460-х годах.

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Судно достигает 30 метров в длину и 7 метров в ширину. Оно хорошо сохранилось, благодаря чему корма и руль до сих пор расположены вертикально.

Исследование показало, что корабль отличается особой технологией строительства. В традиционных скандинавских судах доски укладывали внахлест, а в данном случае применили метод «карвел». Он предполагает укладку досок ребром к ребру для создания гладкого корпуса.

Эта технология появилась в Средиземноморье примерно в VII веке нашей эры. Она позволила создавать более прочные и крупные суда. Ученые полагают, что разработка стала ответом на появление пушек – тяжелые орудия потребовали более устойчивых корпусов.

Ученые взяли образцы древесины и провели дендрохронологический анализ. Результаты показали, что материал произвели либо в лене Кальмар, либо в провинции Блекинге на юге Швеции.

Интересно, что раньше данный корабль связывали с викингами. Считалось, что он затонул в ходе морского сражения короля Норвегии Олафа Святого. Но датировка корабля опровергла эту теорию. Его построили значительно позднее эпохи викингов. Тем не менее, это старейшее известное судно такого рода, сообщает Live Science.