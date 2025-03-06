Площадь морского льда в мире сократилась до исторического минимума

В феврале 2025 года площадь морского льда в мире опустилась до исторического минимума, сообщила Служба изменения климата Copernicus. Температуры вблизи Северного полюса достигли аномальных значений — до 11°C выше среднего, продолжая глобальную тенденцию потепления.

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Совокупная площадь льда в Арктике и Антарктике сократилась до рекордных 16,04 миллиона квадратных километров. Особенно заметно уменьшение антарктического льда, который в феврале был на 26% ниже среднего значения. Арктическое ледовое покрытие также оставалось на рекордно низком уровне с декабря, отставая от среднего на 8%.

«Одна из главных причин сокращения ледового покрова — рекордные температуры, наблюдаемые на протяжении последних двух лет», — отметила Саманта Берджесс из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Снижение ледяного покрова ведет к ускорению глобального потепления: когда светлые поверхности снега и льда заменяются темными водами океана, солнечное излучение поглощается, а не отражается обратно в космос.

Глобальная температура в феврале была на 1,59°C выше доиндустриального уровня, а период с декабря по февраль стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Особенно высокие температуры зафиксированы в Северной Европе, Австралии, Чили и Аргентине.

Ученые ожидали, что пик Эль-Ниньо в январе 2024 года сменится охлаждающей фазой Ла-Нинья, но рекордная жара сохраняется, вызывая дискуссии среди специалистов. Эксперты предупреждают, что цель Парижского соглашения по ограничению потепления в 1,5°C становится все труднее достижимой.

Согласно долгосрочным данным, нынешний период, вероятно, является самым теплым за последние 125 тысяч лет.