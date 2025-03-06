YouTube представил дешевую Premium-подписку

YouTube в запустил новую подписку Premium Lite по цене $7,99 в месяц, предлагающую просмотр большинства видео без рекламы, за исключением музыкального контента. Этот шаг видеохостинга направлен на усиление конкуренции с такими гигантами стриминговых сервисов, как Netflix и Disney, предлагая более доступный вариант для пользователей, стремящихся к просмотру видео без рекламы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новый тариф Premium Lite ориентирован на пользователей, которые редко смотрят музыкальные клипы или слушают музыку на YouTube. В компании признают свою значительную роль в мире музыкального стриминга, однако отмечают, что значительная часть аудитории платформы использует ее преимущественно для просмотра другого типа контента. Новый тариф призван удовлетворить именно эту потребность, предоставляя экономичную альтернативу для тех, кто хочет избавиться от рекламы, не переплачивая за функции, которыми они не пользуются.

Premium Lite – это самый дешевый продукт в тарифной сетке YouTube. Тариф Premium за $14 в месяц обеспечивает полное отсутствие рекламы, включая музыкальный контент. В свою очередь Music Premium за $11 в месяц убирает рекламу только из музыкальных видео, оставляя ее в остальном контенте.

По словам представителей YouTube, создание Premium Lite стало ответом на запросы пользователей, которые на протяжении нескольких лет просили о более доступном тарифе без рекламы для не музыкального контента, особенно среди тех, кто уже оплачивает подписки на музыкальные сервисы. Эта тенденция особенно заметна в США, где доминируют такие музыкальные стриминговые платформы, как Spotify, Apple Music и Amazon Music.