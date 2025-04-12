Как древние амфибии пережили Великое вымирание?

Падение астероида, положившего конец эпохе динозавров, было не самой крупной катастрофой на Земле — этот титул принадлежит Массовому пермскому вымиранию, уничтожившему 80-90% всех живых видов на планете. Тем любопытнее, что ничем не примечательные амфибии, далекие предки современных рептилий, смогли пережить этот кризис. Портал popsci.com рассказал о них подробнее.

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Примерно 250 млн лет назад в раннем триасовом периоде почти постоянная вулканическая активность привела к длинным фазам глобального потепления, высыханию почвы, снижению концентрации кислорода в атмосфере, кислотным дождям и пожарам. В какой-то момент мир стал настолько враждебным, что даже в тропиках животные исчезли. А эта тропическая мертвая зона, в свою очередь, повлияла на распространение морских и наземных организмов по Земле.

Как ни странно, некоторые виды пережили тяжелый период — например, акулы и мечехвосты. Но авторов научной работы, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, больше заинтересовали темноспондильные — крупная группа примитивных рептилий. Их выживание и последовавшее процветание давно считается одной из крупнейших загадок. Темноспондильные были хищными животными, питавшимися рыбой и другой добычей, но преимущественно обитали в воде, как современные амфибии.

Чтобы выяснить, как этим водным рептилиям удалось пережить резкое потепление, авторы научной работы изучили 100 окаменелостей темноспондильных, живших в триасовом периоде. Ученые рассмотрели изменения в экологии, размеры частей черепа, зубов и тела в попытке понять, какие функции они выполняли.

Неожиданно, результат анализа показал, что темноспондильные не сильно менялись в течение кризиса. Разброс в плане размеров тела был примерно таким же, что и в начале пермского периода. Одни рептилии были маленькими и охотились на насекомых, а другие были крупнее. И как раз последняя группа помогла найти ответ: по мнению авторов работы, амфибии покрупнее смогли спастись, потому что они могли пересечь тропическую мертвую зону.

Дело в том, что среди крупных темноспондильных встретились животные с широкими мордами, которые обладали достаточно обширной диетой. Многие наземные и морские организмы в разгар глобального потепления покинули тропики, и адаптация темноспондильных помогла им находить пищу в новой среде. К тому же, они могли не только питаться различной добычей, но и надежно прятаться в редких водоемах.

Однако процветание этих древних амфибий продлилось недолго. Упадок вида начался в середине триасового периода, как раз в момент, когда предки млекопитающих и динозавры начали диверсифицироваться. А 120 млн лет назад темноспондильные вымерли окончательно — у них нет ныне живущих потомков. Хотя некоторые эволюционные биологи считают, что они были важным шагом на пути к современному разнообразию рептилий.