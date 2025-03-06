Polaroid выпустила новые камеры мгновенной печати

Polaroid анонсировала новые камеры мгновенной печати Polaroid Now 3 и Now 3+.

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Хотя новинки по-прежнему выполнены в знакомом ретростиле, они теперь доступны в новых цветовых вариантах.

Что нового в Polaroid Now 3 и Now 3+?

Now 3 выпускается в шести цветах: Graphite, Purple, Arctic Blue, Yellow, Pebble и Coral, а Now 3+ – в четырёх: White, Coral, Arctic Blue и Black. Кроме того, в корпусе фотокамер Polaroid теперь используется 40% переработанных материалов.

Камеры оснащены усовершенствованной двухлинзовой системой автофокусировки, модернизированным датчиком дальности и улучшенным экспозамером, что обеспечивает более чёткие снимки даже в самые солнечные дни. Благодаря этим обновлениям можно ожидать лучших результатов при съёмке в условиях слабого освещения, с чем у предыдущих моделей были проблемы.

Now 3 и Now 3+ также получили встроенное крепление для штатива, расширенную совместимость с фильтрами и автоспуск. Обе камеры оснащены аккумулятором, заряжаемым через USB-C.

Единственное отличие Now 3+ – поддержка мобильного приложения, с помощью которого можно сканировать фотографии, используя камеру смартфона на iOS или Android, и делиться ими с другими пользователями.

Вес камер составляет около 450 граммов. Они работают с плёнкой Polaroid i-Type и Polaroid 600.

Цена

Стоимость Polaroid Now 3 – $120, а Now 3+ – $140. Плёнка Polaroid i-Type доступна в цветном и чёрно-белом вариантах и стоит от $16,99 за упаковку из восьми кадров.

Цветная и чёрно-белая плёнка Polaroid 600, в отличие от i-Type, содержит встроенную батарею (которая не требуется для новых камер) и стоит $19,99 за упаковку.