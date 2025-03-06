Apple увеличила объем оперативной памяти базового iPad

Новый iPad начального уровня от Apple, представленный на этой неделе, получил увеличенный объем оперативной памяти по сравнению с iPad 10-го поколения. Это подтвердили в MacRumors, ссылаясь на данные из бета-версии Xcode, инструмента для разработчиков Apple.

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Согласно информации, полученной из Xcode, новый iPad оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Это на 2 ГБ больше, чем у iPad 10-го поколения, работавшего на чипе A14 Bionic и имевшего 4 ГБ ОЗУ.

Стоит отметить, что 6 ГБ оперативной памяти также установлены в моделях iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые также работают на чипе A16. Однако, поскольку в новом базовом iPad чип A16 имеет несколько сниженные характеристики процессора и графического процессора, до последнего момента не было полной уверенности, получит ли устройство 6 ГБ ОЗУ или останется с прежними 4 ГБ.

К сожалению, увеличенный объем оперативной памяти не позволил новому iPad получить поддержку Apple Intelligence, для работы которой требуется минимум 8 ГБ ОЗУ. Тем не менее, увеличение оперативной памяти положительно скажется на производительности устройства, особенно в режиме многозадачности.