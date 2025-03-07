Ученые открыли геологические аналогии на Земле и на Марсе

Многие места в мире демонстрируют аналогию со структурами в космосе. В том числе, геологическую аналогию Земли с Марсом можно найти в Гранд-Каньоне, который является самой известной туристической достопримечательностью США. На Марсе это могут быть Долины Маринера, сообщает журнал Blick.

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Оба объекта были сформированы тектонической активностью и эрозиями. Отличаются они только размерами. По данным НАСА, Долины Маринера имеют длину 3 тысячи километров, ширину 600 километров и глубину до восьми километров. Самое глубокое место Гранд-Каньона - 1,8 километра - несравнимо меньше.

А массивные ледяные поверхности Антарктиды напоминают поверхности ледяного спутника Юпитера Европы. Секретом Антарктиды считается полностью замкнутое озеро, скрытое под километровым слоем льда. Предполагается, что такие скрытые водные объекты есть и на Европе, но опять же в другом масштабе. Речь идет о целых океанах.

На острове Девон в Канаде ландшафт внутри и вокруг кратера Хотон похож на поверхность Марса из-за ударов метеоритов в древности. Кроме того, условия на крайнем севере Канады суровые. Вот почему остров используется для моделирования экспедиций. Низкие температуры и изоляция создают идеальные условия для занятий ученых. Так называемые аналоговые миссии готовят исследователей к реальным исследованиям, и в настоящее время одна из них там проводится, отмечают эксперты НАСА.