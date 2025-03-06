В Аргентине обнаружены окаменелости нового титанозавра

В северной Патагонии палеонтологи раскопали древнюю экосистему лагуны, окруженной песчаными дюнами и пальмами, где жили доисторические существа. Раскопки из карьера, расположенного недалеко от города Рока в Аргентине и датируемые 78 миллионами лет назад, принесли сокровищницу из 432 окаменелостей, принадлежащих более сотне различных групп животных. Большинство найденных останков принадлежали черепахам, но также были обнаружены рыбы, родственники крокодила, слизняки и первые ископаемые записи о некоторых других группах сообщает Nationalgeographic.

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Самая важная находка — новый титанозавр, названный Chadititan calvoi. Вид получил свое название в честь покойного аргентинского палеонтолога Хорхе Кальво, известного своими работами по динозаврам.

«Титанозавры удивляют своими размерами: их масса может составлять от 1 тонны до 60 тонн, сравнимых с китами, в то время как самые крупные титанозавры достигали более 30 метров в длину, новый вид имеет длину около 7 метров», — отмечает Ламанна

Новый вид имеет длину около 7 метров — по размеру он сравним с минивэном. Несмотря на то, что Chadititan меньше по размеру, чем крупнейшие титанозавры, он все же остается большим по сравнению с большинством современных животных. Некоторые окаменелости демонстрируют уникальные особенности: боковая выпуклость в бедре, заднее смещение позвоночника и тонкие, широкие плечевые кости.

«Титанозавры включают в себя одни из самых последних видов динозавров на планете», — говорит палеонтолог Мэтью Ламанна

Палеонтологи отмечают, что это открытие особенно интересно, потому что оно расширяет знания о биоразнообразии южного полушария в конце эпохи динозавров и помогает понять, как изменялись экосистемы до и после массового вымирания, произошедшего около 66 миллионов лет назад.

Кроме того, изучение этих останков может помочь лучше понять ритуальные обычаи древних сообществ, таких как Сан-Исидро, которые, по мнению ученых, были более равноправными, чем общества майя с их королевской властью.