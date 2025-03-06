В России уже подешевел iPhone 16e

Новый бюджетный смартфон iPhone 16e от Apple, представленный в феврале 2025 года, уже успел значительно снизиться в цене на российском рынке. Как сообщает Hi-Tech Mail, стоимость устройства упала более чем на 10 000 рублей менее чем за месяц со старта продаж.

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На момент выхода на рынок в феврале iPhone 16e предлагался по цене от 78 000 рублей. Однако, к началу марта ценники на смартфон опустились до 65 000 рублей. Таким образом, менее чем за месяц цена на новинку снизилась на 15%.

iPhone 16e стал первым представителем новой бюджетной «e»-линейки Apple, пришедшей на смену серии SE. Эта модель позиционируется как более доступный вариант iPhone 16 и во многом сочетает в себе элементы от других устройств компании. Так, новинка получила 6,1-дюймовый OLED-экран, аналогичный iPhone 14, и процессор A18 от базового iPhone 16. За фото возможности отвечает одинарная 48-мегапиксельная камера на задней панели. Смартфон также поддерживает ИИ-функции Apple Intelligence, оснащен портом USB-C и кнопкой действия, а для улучшения связи используется фирменный чип Apple C1.