«Яндекс» выпустил мобильное приложение «Календарь»

"Яндекс 360" представил фирменное мобильное приложение своего "Календаря".

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Основные функции - составление и отслеживание расписаний. Заявлена поддержка нескольких календарей, например личного и рабочего, а также возможность работы без подключения к интернету.

Доступно создание и занесение в план разных событий, от походов в театр до встреч с коллегами. Если встреча запланирована в видеоформате, будет создана ссылка на "Телемост" для всех участников. Личные и рабочие процессы маркируются разными цветами.

Напоминания можно детально настроить - выставить, за сколько до начала события напомнить, а также выбрать, как это сделать - письмом или "пушем".

В оффлайн-режиме можно просматривать, редактировать, добавлять новые и удалять неактуальные записи. После подключения к Сети все будет синхронизировано. Смена часовых поясов работает автоматически, что будет полезно в поездках и путешествиях.

Приложение "Яндекс Календарь" доступно на iOS и Android.