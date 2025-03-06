В новых iPad не нашли ожидаемую деталь от Apple

Компания Apple не оснастила представленные на этой неделе новые модели iPad 11 и iPad Air фирменным модемом 1C. Это означает, что в новинках по-прежнему используются модемы Qualcomm, вопреки планам Apple по переходу на собственные компоненты. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

По данным СМИ, информация об отсутствии модема 1C в новых iPad подтвердилась из двух источников. Авторитетный блогер Джон Грубер из Daring Fireball сообщил, что представитель Apple подтвердил использование модемов Qualcomm в новых iPad Air и iPad 11. Кроме того, документы Федеральной комиссии связи США (FCC) также указывают на то, что сотовые версии обеих моделей iPad оснащены модемами Qualcomm.

Напомним, что Apple представила свой первый собственный модем C1 в iPhone 16e в прошлом месяце, что стало важным шагом в стратегии компании по снижению зависимости от Qualcomm. Однако, как стало известно, распространение фирменных модемов пока не затронуло линейку iPad.

В то же время, по данным аналитика цепочек поставок Apple Минга-Чи Куо, ожидается, что фирменный модем C1 получит модель iPhone 17 Air, которая, по слухам, выйдет в сентябре этого года.

Соглашение Apple с Qualcomm о поставках модемов действует до марта 2027 года, что дает компании время для постепенного перехода на собственные разработки. Известно, что Apple ведет разработку чипов за несколько лет до их выхода на рынок, и уже сейчас сообщается о работе над модемами следующего поколения – C2 и C3.

Представители Apple заявляли, что модем C1 является самым энергоэффективным iPhone-модемом на сегодняшний день, и он продемонстрировал отличные результаты в тестах скорости 5G, как в реальных условиях, так и в симуляциях.