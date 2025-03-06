В "Роскосмосе" разработали спутниковый модем для БПЛА

Предприятие "Роскосмоса" разработало спутниковый модем для беспилотных летательных аппаратов.

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Как известно, нацпроект "Беспилотные авиационные системы" ходит в число восьми проектов технологического лидерства, где для страны критически важно обрести независимость от иностранных поставщиков. По прогнозам экспертов, к 2035 году российский рынок беспилотников может достичь объема более 1 млн единиц.

Крайне перспективное направление - использование спутниковых каналов на БПЛА. Оно позволяет реализовать суперинновационные технологические подходы в развитии беспилотной отрасли.

Компания "Спутниковая система "Гонец" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") разработала компактный спутниковый модем для передачи данных через спутниковую систему "Гонец". Это самый малогабаритный модем из отечественных абонентских устройств спутниковой связи.

Как говорят сами разработчики, решены сразу несколько задач. Прежде всего, это исключение в производстве комплектующих из недружественных стран. Новый модем включает в себя электронные компоненты, доступные на российском рынке. Что, как подчеркивается, критически важно, когда требуется обеспечить стабильность и масштабируемость в поставках абонентского оборудования.

"Это исключает необходимость параллельного импорта, позволяет избежать задержек в поставках и чувствительных переплат. Модем имеет сверхмалые размеры - 52*62*10 мм и вес менее 100 г, что находится на уровне мировых производителей модемного спутникового оборудования при условии корпусного исполнения. Также мы кардинально снизили токопотребление: в режиме ожидания новый модем потребляет в десять раз меньше энергии, чем текущий", - говорит генеральный директор компании Андрей Манойло.

Кроме того, характеристики нового устройства позволят системе "Гонец", в дополнение к уже обслуживаемым, предоставить спутниковые каналы в новых сегментах. В том числе на дронах различных типов. Модем прошел обязательную сертификацию, так что серийное производство - в самое ближайшее время.

Использование спутниковых каналов на беспилотниках - во всем мире новое направление применения подвижной спутниковой связи. Как рассказали в "Роскосмосе", в июле прошлого года в России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник. Тогда в рамках совместного эксперимента компаний "Спутниковая система "Гонец" и "Геоскан" через спутниковую систему "Гонец" были переданы данные о местоположении и телеметрические данные беспилотника в центр обработки данных "Гонца". Также через космический аппарат была отправлена команда о принудительном возвращении БПЛА на место запуска. И она была успешно выполнена.

Эксперимент проводился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2024" в Сахалинской области.

В развитие применения спутниковых каналов на беспилотниках активно включился Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области. В феврале 2025 года компания Спутниковая система "Гонец" заключила с ним соглашение о стратегическом партнерстве. В Томске развернут один из самых больших в России закрытых полигонов для проведения испытаний образцов беспилотных летательных аппаратов.

Как подчеркивают в "Роскосмосе", использование спутниковых каналов на беспилотниках открывает принципиально новые возможности их использования. Почему? В первую очередь, кардинально расширяется зона возможного контроля за ним, вплоть до глобальной. Это минимизирует риски потери беспилотников и позволяет получать его трек со всей траектории полета вне зависимости от наличия покрытия наземных сетей.

Становится также возможным гибридное управление, когда в зонах действия наземных средств связи спутниковый канал является дополнительным, а при выходе аппарата из таких зон становится основным. Спутниковый канал может также использоваться и для передачи установленной на беспилотник полезной нагрузки, что имеет большой экономический потенциал для ряда отраслей.