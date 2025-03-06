Первый складной смартфон Apple будет экстрадорогим

По данным инсайдера Минга-Чи Куо, первый складной iPhone от Apple, выход которого ожидается в конце 2026 или начале 2027 года, будет иметь форм-фактор «книжки» и высокую цену, превышающую $2000. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В новом отчете Куо поделился своими ожиданиями относительно устройства, отмечая, что оно получит примерно 7,8-дюймовый внутренний дисплей без складок и 5,5-дюймовый внешний дисплей, что соответствует слухам, появившимся в прошлом месяце.

По словам аналитика, толщина сложенного iPhone Fold составит от 9 до 9,5 мм, а в разложенном виде – от 4,5 до 4,8 мм. Корпус будет выполнен из титанового сплава, а шарнир – из нержавеющей стали и титанового сплава. Устройство получит двойную заднюю камеру и фронтальную камеру для использования как в сложенном, так и в разложенном состояниях.

Примечательно, что Куо сообщает об отказе от Face ID в пользу бокового сканера Touch ID для экономии внутреннего пространства. Телефон позиционируется как «настоящий ИИ-телефон», то есть устройство сосредоточенное на взаимодействии с ИИ-функциями. В чем это будет выражаться, эксперт не уточнил.

С премиальной ценой, превышающей $2000, а возможно, и $2500, Куо полагает, что складной iPhone Fold найдет отклик только у лояльных Apple людей. Некоторые из них будут рассматривать приобретение iPhone Fold, как «обязательное с точки зрения фаната бренда к покупке» устройство.

Куо сообщает, что Apple планирует завершить спецификации своего первого складного iPhone во втором квартале этого года и официально запустить проект в третьем квартале. Массовое производство, по сообщениям, запланировано на четвертый квартал 2026 года, поэтому мы можем увидеть запуск в конце следующего года или в начале 2027 года. Модель второго поколения, как сообщается, находится в разработке и должна выйти годом позже.