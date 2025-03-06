Представлен первый в мире «смартфон» для домашних животных

MWC 2025 удивил нас многим, но показанный на выставке PetPhone — первый в мире «смартфон» для домашних животных — это нечто даже на таком фоне.

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Разработанный GlocalMe гаджет обещает не только отслеживать местоположение питомца, но и обеспечивать двустороннюю связь с владельцем.

PetPhone распознает лай и другие сигналы поведения животного. Например, если собака проявляет беспокойство, устройство отправляет уведомление хозяину, который может ответить голосом, чтобы успокоить питомца.

Гаджет также оснащен датчиками для мониторинга здоровья и сразу тремя методами отслеживания: GPS, Wi-Fi и Bluetooth, что повышает точность поиска в сложных условиях.

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Хотя PetPhone кажется нишевым устройством, рынок технологий для животных стремительно развивается.

Гаджет может заинтересовать владельцев, которые хотят всегда оставаться на связи с питомцем, контролируя его самочувствие и местоположение в режиме реального времени.