Глобальное потепление угрожает половине урожая в экваториальной зоне

Международная команда ученых спрогнозировала изменения в сельском хозяйстве при растущем глобальном потеплении. Оказалось, что больше всего от роста температур пострадают близкие к экватору регионы — потепление даже на 2°C поставит под угрозу до 31% урожая. Средние и высокие широты, наоборот, смогут выращивать больше культур при потеплении, однако они не защищены от новых вредителей, засух и наводнений. Авторы призывают инвестировать в ирригацию и удобрение растений в низкоширотных регионах, а в районах средних и высоких широт — менять состав разводимых культур. Исследование опубликовано в журнале Nature Food.

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Глобальное потепление уже проявляется в виде засух, штормов, наводнений и других экстремальных явлений. Поскольку температура продолжает повышаться, от изменений могут пострадать и пахотные земли.

Международная команда ученых решила выяснить, где и как потепление повлияет на выращивание продуктов питания. Для этого они разработали модель изменений в климатических нишах 30 основных продовольственных культур в условиях потепления на 1,5–4°C.

Исследователи обнаружили, что самые большие потери ждут регионы в низких широтах, близких к экватору. В зависимости от степени потепления до 50% урожая в этих местах окажется под угрозой: например, при повышении температуры на 2°C до 31% текущего производства в низких широтах окажется за пределами своей климатической ниши, а при 3°C эта доля вырастет до 48%. Климатические изменения значительно сократят площадь пахотных земель во всем мире, пригодных для выращивания риса, кукурузы, пшеницы, картофеля и других культур, на долю которых приходится более двух третей потребляемой пищевой энергии.

«Тропические корнеплоды, такие как батат, которые имеют ключевое значение для продовольственной безопасности в регионах с низким уровнем дохода, а также зерновые и бобовые культуры особенно уязвимы. В странах Африки к югу от Сахары, регионе, который пострадает больше всего, почти 75% текущего производства окажется под угрозой, если глобальное потепление превысит 3°C», — рассказала Сара Хейконен, руководитель исследования из Университета Аалто, Финляндия.

По словам авторов, районы средних и высоких широт сохранят свои плодородные земли, а также они смогут выращивать больше культур умеренного климата — например, груши. Однако даже при благоприятных температурных условиях регионы могут пострадать от появления новых вредителей и экстремальных погодных явлений.

Чтобы минимизировать последствия, ученые предлагают несколько решений. В низких широтах необходимо инвестировать в ирригацию, удобрения и селекцию более устойчивых сортов растений, а в средних и высоких — менять состав выращиваемых культур.