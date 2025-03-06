Новые смартфоны Nothing получили положительные отзывы

Nothing Phone (3a) и (3a) Pro получили положительные отзывы от первых обзоров.

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В GSMArena их назвали «хорошо сбалансированными» устройствами с ярким дизайном, достойной начинкой и улучшенными камерами.

Впервые в серии Phone (a) появился телевик: у Phone (3a) — с 2-кратным оптическим зумом (сенсор Samsung), а у Phone (3a) Pro — 3-кратный перископ (Sony LYTIA 600).

Смартфоны оснащены чипом Snapdragon 7s Gen 3, батареей на 5000 мАч с 45-ваттной зарядкой и AMOLED-экраном на 6,77 дюйма (120 Гц, 3000 нит). В новинках появилась кнопка Essential Key для быстрого создания снимков экрана и голосовых заметок.

© GSMArena

Nothing OS 3.1 (Android 15) установлена из коробки, обещаны три года обновлений.

Смартфоны получили корпус из стекла и алюминия с защитой IP64. Phone (3a) доступен в белом, черном и синем цветах, Pro — в черном и сером. Цены — от €329 за Phone (3a) и от €459 за Phone (3a) Pro.