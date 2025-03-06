Realme выпустит смартфон с батареей на 10 000 мАч

Realme раскрыла плану по выпуску смартфона с батареей на 10 000 мАч в ближайшие годы.

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На MWC 2025 компания объявила о своей стратегии увеличения емкости аккумуляторов, начав с 7500 мАч в следующем поколении и доведя этот показатель до 10 000 мАч. Это позволит смартфонам работать более суток без подзарядки.

Кроме больших аккумуляторов, Realme делает ставку на ИИ-функции и сотрудничество с игровыми студиями.

В ближайших моделях появится голосовое редактирование фото — можно будет просто сказать, например, «замени фон на фейерверки», и алгоритмы сделают все сами.

Первый шаг в новой стратегии — смартфоны Realme 14 Pro и 14 Pro+, уже получившие аккумулятор на 6000 мАч. Устройства оснащены 50-мегапиксельной камерой с 120-кратным зумом и экранами на 6,7 дюйма, а версия Pro+ дополнительно получила изогнутый дисплей и Snapdragon 7s Gen 3.