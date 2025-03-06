Волосы Бетховена «рассказали» о возможной причине смерти композитора

Свинец, обнаруженный в волосах немецкого композитора Людвига ван Бетховена, мог быть причиной ухудшения состояния его здоровья. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на исследование международной группы ученых под руководством коллег из Кембриджского университета.

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Композитор страдал от глухоты, желудочных спазмов, метеоризма и диареи, однако более 200 лет причины этих недугов оставались загадкой. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, исследователи изучили две подлинные пряди волос Бетховена, проведя анализ в лаборатории американской клиники Майо. Для исследования использовалось минимальное количество материала: волосы были промыты, высушены и растворены в азотной кислоте.

Результаты показали, что уровень свинца в волосах композитора значительно превышал современные нормы. По мнению директора лаборатории Пола Джаннетто, это может объяснить, почему композитора мучили боли в животе и расстройства пищеварения.

Отравление свинцом было широко распространено в XIX веке. Историк токсикологии Ронен Лебштейн объяснил, что свинец содержался в различных бытовых предметах, а также в дешевых винах. Известно, что Бетховен выпивал по бутылке вина в день, что могло способствовать накоплению свинца в его организме.

Тем не менее некоторые исследователи сомневаются, что свинец мог быть единственной причиной глухоты композитора, так как проблемы со слухом начали проявляться у Бетховена уже в 27 лет, а исследованные волосы принадлежат более позднему периоду его жизни.

По словам Джаннетто, с возрастом уровень свинца в организме мог увеличиваться, что ухудшало состояние композитора. Однако окончательное подтверждение всех причин его заболеваний и смерти возможно только при эксгумации останков, что в настоящее время невозможно.