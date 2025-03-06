В ChatGPT запустят тариф за 1,8 млн рублей в месяц

OpenAI готовит премиальный тариф за $20 000 в месяц (≈ 1,8 млн рублей), сообщает The Information.

По данным издания, компания планирует запустить ИИ-агентов для различных задач — от продаж до программирования и научных исследований.

Самый дорогой из них предназначен для «исследований на уровне доктора наук» и станет флагманским продуктом. Другие варианты будут дешевле: ИИ для «высокооплачиваемых специалистов» обойдется в $2000, а агент для разработчиков — в $10 000 в месяц.

Когда именно OpenAI представит новые продукты, пока неизвестно, но интерес к ним уже есть.

Крупный инвестор компании в лице SoftBank намерен потратить на ИИ-агентов $3 млрд в этом году.

Отметим, что OpenAI остро нуждается в финансировании — в 2024 году компания потеряла около $5 млрд из-за высоких операционных затрат.